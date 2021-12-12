عفرين المحتلة.. مرتزقة النظام التركي يقطعون مئات أشجار الزيتون

قطع مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية مئات من الأشجار المثمرة والحراجية من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي خلال الأيام الماضية تمهيداً لبيعها لسماسرة وتجار أتراك.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن إرهابيين تابعين لتنظيم ما يسمى (السلطان مراد) و(جيش النخبة) و(أحرار الشرقية) و(فرقة الحمزة) و(الجبهة الشامية) قطعوا مئات الأشجار المثمرة والحراجية في قرى ميدانكي وحمام ومروانيه ومسكة وتتارا وترندة وعين الحجر واستير في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بتسهيل من سلطات النظام التركي تمهيداً لنقلها إلى الأراضي التركية وبيعها لسماسرة وتجار أتراك يعملون في تجارة الخشب.

وحذرت المصادر نقلاً عن أهالي منطقة عفرين من كارثة بيئية واقتصادية جراء مواصلة الإرهابيين قطع الأشجار الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الكثير من المواطنين مصدر دخلهم الرئيسي والقضاء على الغطاء النباتي.