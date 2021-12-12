فضيتان وعشر برونزيات لريشتنا الطائرة في بطولة غرب آسيا

اختتمت أمس في العاصمة البحرينية، المنامة، منافسات بطولة غرب آسيا بالريشة الطائرة للناشئين والناشئات، بمشاركة ثماني دول هي: (البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، الأردن، لبنان، العراق وسورية).

منتخبنا الوطني أثبت جدارته في البطولة واستطاع الوصول لمنصات التتويج بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولات الآسيوية، حيث نجح لاعبو ولاعبات منتخبنا بفرض أنفسهم بقوة بين لاعبي غرب آسيا، وحققوا ميداليتين فضيتين وعشر برونزيات ليتوجوا بالمركز الثاني في الترتيب العام بعد الأردن.

الفضية الأولى جاءت عبر اللاعبتين فله النجار ورنيم حاصباني في زوجي تحت ١٥ سنة، حيث خسرتا أمام الزوجي الأردني في المباراة النهائية، أما الفضية الثانية فأحرزتها اللاعبتان سنا الزعبي وزينب بدور في مسابقة زوجي تحت ١٦ سنة.

أما البرونزيات جاءت عبر رنيم حاصباني في الفردي تحت 15سنة، وبراء البرخو وفله النجار بالزوجي المختلط، وبراء البرخو وشادي الأنصاري بالفردي تحت ١٥ سنة، وسنا الزعبي وزينب بدور بالفردي تحت ١٦ سنة، وروني عثمان وسنا الزعبي في الزوجي المختلط تحت ١٦ سنة، وروني عثمان بالفردي تحت ١٦ سنة، وشادي الأنصاري وبراء البرخو في زوجي الذكور تحت ١٦سنة.

مدرب منتخبنا الوطني، وسيم الضماد، كشف لـ “البعث ميديا” أن البطولة كان مستواها الفني قوياً، فلأول مرة تشارك فيها ثماني دول، ورغم ذلك كان مستوى لاعبينا ضمن المتوقع، خاصة وأننا شاركنا بلاعبين ولاعبات من أعمار صغيرة من فئة تحت 13سنة وتحت 15 سنة، أي من مواليد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، باستثناء اللاعب روني عثمان، فهو من مواليد ٢٠٠٥، ونجحوا بالوصول لمنصات التتويج، وهذا يعتبر إنجازاً وخطوة أولى في هذه الفئات.

وأضاف الضماد: المستوى الجيد الذي قدمه لاعبو ولاعبات منتخبنا أشادت به كافة المنتخبات المشاركة بالبطولة، وهؤلاء اللاعبون واللاعبات إذا تأمنت لهم الظروف الجيدة فيمكن اعتبارهم نواة لمنتخب يعيد الريشة الطائرة لأيام الذهب.

عماد درويش