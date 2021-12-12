مع ارتفاع ضحايا الأعاصير.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير التي ضربت الولاية وخمس ولايات أخرى وأودت بحياة عشرات الأشخاص.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض قوله إن بايدن أمر بتقديم مساعدة فيدرالية للمتضررين جراء الإعصار.

وكان بايدن تحدث سابقاً مع حكام خمس ولايات ضربتها العواصف وهي اركنساس وإلينوي وكنتاكي وميزوري وتينيسي للتعبير عن التزامه بتسليم المساعدات بسرعة.

وفي إحصائية جديدة، ارتفعت حصيلة ضحايا الأعاصير والعواصف التي ضربت خمس ولايات أمريكية في وسط وجنوب البلاد إلى 78 شخصاً على الأقل، فقد لقي سبعون شخصاً مصرعهم في ولاية كنتاكي وحدها، فيما قضى ثلاثة آخرون في ولاية تينيسي، وشخصان في اركسناو، كما قضى شخصان في ايلينوي جراء انهيار مستودع لشركة أمازون مع تسجيل وفاة واحدة على الأقل في ميزوري.