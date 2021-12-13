أجواء غائمة جزئيا بشكل عام

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة، نتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة على المناطق الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائما بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية وتكون الهطولات غزيرة في تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا إلى معظم المناطق الغربية والوسطى خلال ساعات المساء والليل.