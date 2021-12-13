الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم

أشار الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في بيروت اليوم، إلى أهمية الجهود المبذولة لتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة في سورية لما فيه مصلحة شعبها ودول المنطقة وفي مقدمتها لبنان.

ودعا عون خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة المهجرين السوريين في لبنان إلى بلادهم وخاصة في ضوء عودة الأمن إلى معظم المناطق السورية بعد تحريرها من الإرهاب.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه بإمكان المهجرين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم والعيش فيها بدلا من الاتكال على مساعدات المنظمات الدولية معتبرا أن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها إلى المستفيدين الفعليين منها.

واستعرض عون الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.

بدوره اطلع بيدرسون الرئيس عون على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به بجولته الراهنة والهادفة إلى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة في سورية، مشيرا إلى تقدير المنظمة الدولية والمجتمع الدولي لاستضافة لبنان للمهجرين السوريين على أراضيها.