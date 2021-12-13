المقداد يبحث مع ماريتش العلاقات الثنائية بين سورية وصربيا

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين مع فلاديمير ماريتش مساعد وزير الخارجية الصربي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات.

وأكد الدكتور المقداد خلال لقائه ماريتش والوفد المرافق له اليوم أهمية استكشاف الآفاق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين مثمناً مواقف صربيا إزاء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

من جانبه عبر ماريتش عن ارتياح بلاده للإنجازات التي حققتها سورية في مجال مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها كما أكد إرادة واستعداد بلاده لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكل من سورية وصربيا.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور لؤي فلوح مدير إدارة أوروبا ومن الجانب الصربي ميلان فياتوفيتش سفير صربيا بدمشق والمستشارة ايفونا بارغاريتش.