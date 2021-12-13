الهلال: هدف اتحاد الصحفيين تعزيز حصانة المجتمع في مواجهة الحرب الاعلامية وبناء الخبرات الشابة

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم المكتب التنفيذي المنتخب حديثاً لاتحاد الصحفيين وذلك في مبنى القيادة المركزية للحزب.

حيث نقل الرفيق الهلال تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية وتمنياته بنجاح العمل والنهوض به خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يوليهما القائد للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية لأنهم يمثلون كافة فئات الشعب.

وأكد الرفيق الهلال أن الانتخابات التي جرت مؤخراً في اتحاد الصحفيين تدل على جهود تطوير العمل وتعزيز الحياة الديمقراطية ويجب أن تكون قيادة الاتحاد على قدر المسؤولية التي منحهم إياها رفاقهم، منوهاً بأن التنوع الكبير في الاتحاد والتمازج بين الخبرات القديمة مع الجيل الجديد الممزوج بروح الشباب يجب أن يعطي نتائج وخصوصاً أن أهم ما يميز اتحاد الصحفيين من بقية الاتحادات أنه النقابة الوحيدة التي تنشط في اطار المجتمع بكامله، ولا يختص في مجال العمل النقابي فقط، لذا يجب أن يكون الاتحاد ملاذاً لتحصين المجتمع وبناء الخبرات الشابة.

في ختام حديثه أكد الرفيق الهلال أن التأثير الإعلامي والصحفي له الدور الكبير في المجتمع وخصوصاً أن الحرب الإعلامية التي تحاك ضد سورية في أشدها في هذه المرحلة.

بدورهم الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين أكدوا على المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم وسعيهم لتطوير العلاقات الخارجية في الاتحاد وتعزيز التشاركية الكاملة مع وسائل الإعلام وباقي المنظمات وتطوير مجال التأهيل والتدريب، مؤكدين على أن الاتحاد يجب أن يعزز تواجده في المجتمع وخاصة بين الشباب وتحصين الصحفيين وبناء الخبرات والعمل على تحسين الوضع المادي لهم.

حضر اللقاء الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب