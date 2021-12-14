أجواء غائمة بشكل عام إلى ماطرة فوق أغلب المناطق

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء وتكون الهطولات غزيرة فوق المناطق الساحلية والغربية والوسطى والجنوبية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائماً ماطراً فوق المناطق الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى والهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الساحلية.