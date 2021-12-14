أهالي الجولان في بيان لهم: الجولان عربي سوري والاحتلال إلى زوال

الجولان عربي سوري منذ الأزل وإلى الأبد والاحتلال إلى زوال، هذا ما أكده أبناء الجولان السوري المحتل، مجددين رفضهم القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان.

وقال أبناء الجولان في بيان لهم بمناسبة الذكرى الـ 40 لقرار الضم المشؤوم إننا في الجولان العربي السوري المحتل وفي الذكرى الأربعين لقرار الضم المشؤوم نؤكد على رفضنا القاطع والأكيد لهذا القرار ولكل إجراءات وقوانين الاحتلال المنبثقة عنه ونؤكد على أن الجولان بكامل أرضه وسكانه ومائه وترابه وسمائه عربي سوري منذ الأزل وإلى الأبد وأن الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال.

وأضاف أبناء الجولان في الوقت ذاته نؤكد على انتمائنا الوطني للوطن الأم سورية واعتزازنا بالهوية والجنسية السورية وعلى رفضنا للجنسية الإسرائيلية.

وختم أبناء الجولان بيانهم قائلين إننا نتطلع بشوق كبير للحظة التي يتحرر بها الجولان ويعود إلى حضن الوطن سورية موجهين التحية للسيد الرئيس بشار الأسد وللشعب والجيش العربي السوري.