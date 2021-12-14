الصحة العالمية تتوقع زيادة إصابات ووفيات متحور «أوميكرون»

توقعت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الخدمة الصحفية للمنظمة قولها في بيان اليوم “مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات”.

يشار إلى أن العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور أوميكرون.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت سابقاً من انتشار سريع للمتحور أوميكرون عن نظيره دلتا مشيرة إلى أن اللقاحات ضده أقل فعالية رغم أن أعراضه أقل حدة.