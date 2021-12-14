دول (ألبا) تجدد دعمها لسورية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية

جددت دول التحالف البوليفاري لشعوب القارة الأمريكية (ألبا) التأكيد على مواقفها الداعمة لسورية ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال السكرتير العام لدول التحالف البوليفاري السفير ساشا يورينتي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكوبية هافانا إن “دول الألبا تقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب”، معربا عن إدانته لأي عمل ينتهك سيادتها ووحدة أراضيها.

كما جدد يورينتي مواقف دول التحالف البوليفاري المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدان يورينتي استمرار الولايات المتحدة في محاربة الدول التقدمية في المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.