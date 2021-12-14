سورية تشارك في مسابقة تحدي القراءة الإماراتي

أعلنت وزارة التربية الإماراتية عن مسابقة “تحدي القراءة” وذلك تشجيعاً على القراءة ودورها في تكوين شخصية الإنسان وتطوير تفكيره ومهاراته.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية على فايسبوك أنه تم إرسال دعوة من قبل الوزارة الإماراتية، وتم عقد اجتماع افتراضي أمس في مبنى الوزارة، حيث أكد وزير التربية “دارم طباع” أهمية الاجتماع بهدف إطلاق المسابقة على مستوى جميع المدارس في “سوريا” بالتنسيق بين الوزارة ومنظمة “اتحاد شبيبة الثورة”.

وأضاف “طباع” أنه سيتم اعتماد منسقين للمسابقة في المحافظات مبيناً ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة مع وجود جوائز قيمة للفائزين.

يذكر أن وزارة التربية السورية أعلنت مؤخراً كذلك مشاركتها في مسابقة “محمد بن زايد” في “الإمارات” لأفضل معلم، وقالت أن المشاركة متاحة لكافة المعلّمين في “سوريا”.