سياسي سلوفاكي يدعو لإنهاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

طالب الدكتور يان تشارنوغورسكي، رئيس الحكومة السلوفاكية السابق، إنهاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية لما تسببه من معاناة لشعبها.

وقال تشارنوغورسكي في حديث أدلى به اليوم لمجلة “بيزنس سوير” الصادرة باللغتين التشيكية والانكليزية في العاصمة التشيكية براغ إن مواجهة سورية للإرهاب أسهمت في إبعاد خطره عن أوروبا مطالباً بفتح حوار مع الحكومة السورية حول مختلف القضايا ومنها عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

واعتبر أن حل موضوع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا يكمن في العمل بسياسات واقعية وعدم الخضوع لمواقف وسياسات الولايات المتحدة.