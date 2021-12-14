مهمة صعبة للثورة أمام الساحل بدوري سلة السيدات

تشهد مباريات الأسبوع الرابع من ذهاب دوري سلة السيدات التي ستقام اليوم مباريات قوية خاصة بين الفرق التي أثبتت جدارتها حتى الآن، حيث بدا واضحاً هاجس تلك الفرق للمنافسة على المراكز الأولى، في حين بدت بعضها بعيدة كل البعد عما كانت عليه الموسم الماضي مثل (الجلاء والعروبة والوحدة وبدرجة أقل الثورة).

قمة مباريات الجولة ستقام في صالة طرطوس، حيث يحل الثورة (البطل) ضيفاً ثقيلاً على الساحل، في لقاء هام لكلا الفريقين، فالساحل بعدما جدد فريقه قدم مباريات قوية، ولم يتعرض سوى للخسارة أمام قاسيون بالمرحلة الماضية، ويملك من المقومات ما يجعله يقدم مباراة كبيرة أمام حامل اللقب والفوز عليه أمام جماهيره الكبيرة، الثورة من جهته يدرك أن خروجه من مباراة اليوم منتصراً يعني تأكيده أنه لن يتنازل عن لقبه بسهولة رغم افتقاده لنورا بشارة وزينة يازجي، إلا أنه قادر بقيادة اليسيا وسيدرا وجيسيكا على الخروج بنتيجة إيجابية.

صالة الأسد في حلب تستضيف لقاء الجلاء مع ضيفه بردى، اللقاء من المتوقع أن يحمل الكثير من المفاجآت، فأصحاب الأرض لم يستعيدوا بعد قوتهم وستحاول اللاعبات تحقيق الفوز لاستعادة الثقة، في المقابل بردى (القادم من الدرجة الثانية) الذي نجح بالفوز بمباراتين يسعى لتحقيق المفاجآت والعودة بالفوز كما فعل الأسبوع الماضي عندما عاد من حلب فائزاً على الاتحاد، ويبقى لقراءة مدربي الفريقين الدور المؤثر في حسم نتيجة اللقاء.

في حلب أيضاً لن يجد قاسيون (لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن) صعوبة في تجاوز العروبة الذي سيفتقد نجمته آنا أصلانيان للإصابة، وستكون مهمة بقية اللاعبات صعبة بتجاوز قاسيون المدجج بالنجوم.

وتحل سيدات تشرين ضيفات على سيدات محردة في لقاء محسوم مسبقاً للضيفات الأكثر توافراً للاعبات المتميزات اللواتي يطمحن لدخول المنافسة بقوة هذا الموسم، فيما سيدات محردة اللواتي لم يذقن طعم الفوز حتى الآن يرغبن في تقديم مستوى جيد والخروج بخسارة غير قاسية.

صالة الفيحاء بدمشق تشهد لقاء الوحدة مع الاتحاد في لقاء متكافئ تسعى من خلاله سيدات الوحدة لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، وبنشاط المجموعة الشابة (الفريق يلعب بـ 9 شابات)، في حين تريد سيدات الاتحاد تعويض خسارتهن غير المتوقعة أمام بردى، والتأكيد على أنهن فريق صعب المراس ويُحسب له ألف حساب.

البعث ميديا- عماد درويش