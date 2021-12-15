مشاهدات من قمة الدوري “الممتاز”!

تستمر الغربة التي تعيشها كرتنا، وهذه المرة في الدوري الممتاز، دوري “المحترفين” بالاسم فحسب، وذلك لأن أدنى مقومات الاحتراف مفقودة عن سابق إصرار وتصميم، بدءاً من الملاعب التي لا تصلح كمربضٍ للخيول، وانتهاءً بأخلاقيات الاحتراف التي يجب أن تتوفر باللاعبين والكوادر التدريبية والإدارية، وهي أيضاَ في إجازة طويلة الأمد..

في مباراة قمة الجولة السابعة التي جرت يوم أمس الثلاثاء، في ملعب المدينة الرياضية باللاذقية، بين المتصدر تشرين وضيفه ووصيفه الوحدة، والتي فاز بها تشرين بهدف محمد كامل كواية وبه استمر بصدارته، توضحت الغربة الكروية من خلال ملعب المباراة، هذا الملعب الذي شوهت صورته الصيانة المفترضة، والتي كلفت الملايين دون نتائج تذكر ، فأرضية هذا الملعب كانت ستتحول لمستنقع لو أن السماء جادت بالغيث.

المباراة شهدها جمهور مقبول شجع فريقه تشرين، على الرغم من أن يوم المباراة هو يوم دوام، كما أن أحد محبي تشرين تعهد المباراة وفتح الأبواب مجاناً لجماهير البحارة .

وطالما أن اتحاد الكرة المؤقت قرر نقل المباريات لملعب المدينة الرياضية، فهل يعقل أن يجلس الإعلاميون على أرضية إسمنتية، وبعضهم مكلف بنقل المباراة إذاعياً أو صحفياً!.

اللاذقية _ نزار جمول