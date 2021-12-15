ميليشيا «قسد» تخطف عدداً من الشباب عند مدخل الحسكة الغربي

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اختطاف المدنيين في مناطق انتشارها حيث أوقفت حافلة عند مدخل الحسكة الغربي واقتادت عددا من الشباب إلى معسكراتها لزجهم عنوة في صفوفها.

وذكرت مصادر أهلية أن “حاجزاً لميليشيا “قسد” في حي المشيرفة عند المدخل الغربي لمدينة الحسكة أوقف حافلة ركاب واختطف منها عدداً من الشباب واقتادهم إلى معسكرات ما يسمى الدفاع الذاتي للخدمة في صفوف الميليشيا”.

ولفتت المصادر إلى أن “من بين المختطفين شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى رعاية صحية جسدية ونفسية”.