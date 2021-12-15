وسط اقبال كبير انطلاق فعاليات معرض منتجين 2 في خان الشونة في المدينة القديمة بحلب

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

ويشارك في المعرض الذي يستمر خمسة أيام أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة من حلب وباقي المحافظات السورية، بالإضافة إلى فعاليات تجارية وثقافية واجتماعية .

وكان المعرض انطلق في نسخته الأولى في تشرين الثاني ٢٠٢٠، في التكية السليمانية بدمشق، وسط اهتمام رسمي وشعبي كبيرين، شارك فيه ١٣٧ منتجاً حلبياً حينها، وعرضوا أفضل ما توصلت إليه مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

اليوم يتجدد اللقاء في حلب، بمشاركة 248 منتجاً يغطي إنتاجهم مختلف المجالات من مواد غذائية وألبسة وجلديات وأعمال يدوية ومفروشات وصناعات أخرى عديدة هندسية وفكرية، وغيرها من مجالات الإنتاج.

ويشكّل معرض “منتجين 2” منصة محفزة لمجموعة جديدة من صغار الصناعيين والحرفيين والمنتجين، تمكنهم من توسيع أعمالهم، وفتح أبواب جديدة للبيع والانتشار، ما يؤكد عودة حلب للإنتاج من بوابة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويدلل على متانة هذا الإنتاج، وقدرته على الاستمرار والصمود في مواجهة العقوبات الاقتصادية.

حضر افتتاح المعرض وزيرا الصناعة الدكتور زياد صباغ والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم وأمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب وفعاليات رسمية واقتصادية وأهلية.