اعتراض رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي

اعترض أهالي قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع.

وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي أن أهالي قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف الحسكة الشمالي اعترضوا بمساندة حاجز للجيش رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات ترافقه سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها حاول العبور من حاجز الدمخية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وبينت المصادر أن الأهالي رشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة مجرد وصولها إلى مشارف قرية الدمخية وأجبروها على التراجع والمغادرة ورددوا شعارات تندد بالاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به.