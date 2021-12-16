القيادة المركزية للحزب تصدر عدد من القرارات المتعلقة بقيادات عدد من الفروع

قررت القيادة المركزية للحزب بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/12/2021 القرار رقم /279/ وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب حل قيادة فرع إدلب للحزب و إعادة تشكيلها وفق الآتي من الرفاق :

كما قررت القيادة المركزية في الجلسة القرار رقم /274/ القاضي بملء الشاغر في قيادة فرع دمشق للحزب بتسمية الرفيق محمد فايز الحموي عضواً في قيادة فرع دمشق للحزب بدلاً من شاغر.

وقررت القيادة المركزية في ذات الجلسة القرار رقم /277/ القاضي بإعفاء الرفيق نايل الزامل من مهمته عضواً في قيادة فرع القنيطرة للحزب، وتسمية الرفيق طعمة حيدر الأحمد عضواً في قيادة الفرع بدلاً منه .