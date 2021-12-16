القيادة المركزية للحزب تصدر عدد من القرارات المتعلقة بقيادات عدد من الفروع
قررت القيادة المركزية للحزب بجلستها رقم: 244 تاريخ: 15/12/2021 القرار رقم /279/ وبعد مناقشتها واقع عمل فرع إدلب للحزب حل قيادة فرع إدلب للحزب و إعادة تشكيلها وفق الآتي من الرفاق :
1- أحمد جاسم النجار أميناً للفرع .
2- ميادة جبرائيل جبور عضواً .
3- فوزية محمد مناع عضواً .
4- عوض حسن محمود عضواً .
5- يوسف مصطفى دوبا عضواً .
6- عبد الواحد رزوق عضواً .
7- محمد فهد الصوص عضواً .
8- عباس ديبو الطحان عضواً .
9- المحافظ عضواً .
كما قررت القيادة المركزية في الجلسة القرار رقم /274/ القاضي بملء الشاغر في قيادة فرع دمشق للحزب بتسمية الرفيق محمد فايز الحموي عضواً في قيادة فرع دمشق للحزب بدلاً من شاغر.
وقررت القيادة المركزية في ذات الجلسة القرار رقم /277/ القاضي بإعفاء الرفيق نايل الزامل من مهمته عضواً في قيادة فرع القنيطرة للحزب، وتسمية الرفيق طعمة حيدر الأحمد عضواً في قيادة الفرع بدلاً منه .
وبعد مناقشتها موضوع ملء الشاغرفي قيادة فرع دير الزور للحزب .
قررت ما يلي :
وأصدرت القيادة المركزية القرار رقم /276/ بتسمية الرفيق علي خلف المسعود عضواً في قيادة فرع دير الزور للحزب بدلاً من شاغر .
والقرار /275/ القاضي بتسمية الرفيق خالد سليمان حديد عضواً في قيادة فرع حماة للحزب بدلاً من شاغر .