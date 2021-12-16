دور المجتمع المحلي في ترسيخ الأمن بملتقى البعث الحواري

ناقش ملتقى البعث الحواري بالقنيطرة دور المجتمع المحلي والعشائري في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وتحدّث ضيف الملتقى أمين فرع القنيطرة لحزب البعث، الرفيق الدكتور خالد أباظة، عن أهمية المجتمع المحلي؛ ومسؤولية العائلات والعشائر بكل بلدات المحافظة وقراها ومزارعها، اجتماعياً ووطنياً، بتوطيد اللحمة الوطنية والترابط والتآلف بين أبناء الأسرة والعائلة والقبيلة في القرى؛ مؤكداً أن العشائر السورية على مدى التاريخ لعبت دوراً سياسياً ووطنياً أساسياً وفاعلاً في المجتمع؛ وساهم شيوخ العشائر في تحقيق الأمن والطمأنينة بين الناس؛ والسعي لفض النزاعات؛ ونبذ الخلافات؛ ووأد العداوات؛ والسعي للصلح والمحبة بين الناس؛ مشيداً باللقاء مع وجهاء العائلات وعشائر المنطقة الجنوبية من المحافظة، حيث تبدّت الروح الوطنية؛ ومحبة تراب الوطن من كل الذين حضروا ذلك اللقاء بأبهى صورها. فقد جدّدوا الولاء لقائد الوطن؛ والالتزام بنهج مسيرة الإصلاح بين المواطنين؛ ومكافحة الإرهاب؛ والأخذ بيد المواطنين المغرر بهم، والاتفاق على وقوف أبناء المحافظة بوجه العصابات الإرهابية المسلحة، بالتعاون مع الجيش العربي السوري الباسل.

وتابع ضيف الملتقى قائلاً: كما نبذَ المجتمعون التطرف والعنف، ورفضوا حمل أي سلاح غير شرعي؛ ونددوا بالعبث بالسلم الاهلي، وتعهدوا بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين الأبرياء؛ وأموالهم وأملاكهم وأراضيهم ؛ أو التعدي على أملاك الدولة؛ والتعرض للاهالي العزل؛ وإقامة الحدّ العشائري على من يقوم بالأعمال الإرهابية أو يساندها أو يشارك فيها، وتشجيع المواطنين على المشاركة في العمل العام؛ وإزالة أي عقبات تزعجهم؛ وتؤرّقهم.

وتحدّث أمين الفرع عن الاتفاق الذي حرّم سفك الدم السوري، والعمل على بث الطمأنينة بين الأفراد؛ وزرع الألفة والمحبة؛ وغرس المودة والإصلاح، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وتعزير سلطة الدولة بوجودها الأمني والعسكري بالتعاون مع المواطنين، والاهتمام بالواقع الخدمي لبلدات المحافظة وقراها، وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ونوّه الرفيق أباظة بلجنة المصالحة التي انبثقت عن اللقاء والتي ستعمل على الصلح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية والفعاليات الشعبية تحت إشراف كامل للحزب بمحافظة القنيطرة.

وكانت الرفيقة لميس أحمد، عضو قيادة فرع القنيطرة للحزب رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، قد تحدثت عن أهمية هذا اللقاء الذي يتحدث عن دور المجتمع المحلي بكل أطيافه وثقافاته بتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

حضر الملتقى محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل، وأعضاء قيادة فرع القنيطرة للحزب، وأعضاء مجلس الشعب من المحافظة، وقائد شرطة المحافظة، ورئيس مجلس المحافظة، وفعاليات حزبية ورسمية وإدارية وجبهوية وشعبية.

القنيطرة – محمد غالب حسين