صدور نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 للمرة الثانية.

مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أوضح في تصريح لـ”سانا” أن عدد المتقدمين للاختبار بلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة منهم في الفرع الأدبي 9522 طالباً وطالبة نجح منهم 7516 وبنسبة نجاح 78.92 بالمئة في حين بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 5278 طالباً وطالبة نجح منهم 3399 وبنسبة نجاح 64.40.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على النتائج إلى زيارة موقعها الرسمي.