عمال سورية.. زيادة الرواتب لفتة كريمة من سيد الوطن تقوي عزيمتنا وتخفف من معاناتنا

البعث ميديا – بشير فرزان

جدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في برقية وجهها للسيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة إصدار المراسيم التشريعية رقم 29- 30 – 31 لعام 2021 القاضية برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.. عهد الوفاء والولاء لسيد الوطن.. مؤكداً أن هذه المكرمة ستكون حافزاً إضافياً للطبقة العامة لزيادة الإنتاج وبذل المزيد من الجهد خلف آلاتها التي حمتها بقطرات دمها وعرقها لتبقى منتجة لمقومات الصمود والسيادة.

من جهته أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في تصريح لـ “البعث ميديا “أن إصدار المراسيم التشريعية الأخيرة القاضية برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية والمرسوم رقم 32 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/ 1952 الذي حدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة وغيرها من المراسيم المتوقع صدورها التي تلامس الجانب المعيشي للعمال.. يأتي أيماناً من سيد الوطن بتضحيات وصمود الشعب السوري وطبقته العاملة ومقاربة للوضع المعيشي الخانق عبر حزمة من المراسيم التي من شأنها التخفيف من المعاناة والمساعدة في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة جراء الحصار الجائر والعقوبات الظالمة التي تفرض على بلدنا في إطار الحرب الاقتصادية الشرسة التي نواجهها.

ولفت القادري إلى أنه رغم الظروف الصعبة والحرب الاقتصادية المتصاعدة من قبل القوى الاستعمارية التي سعت وتسعى عبثاً إلى تركيع سورية وتجويع شعبها وممارسات ضعاف النفوس من بعض التجار لاستغلال الظروف لتحقيق مآربهم ومصالحهم على حساب المواطن تأتي هذه المراسيم لتؤكد حتمية الانتصار على أطماع الأعداء والقوى الباغية ولتثبت أن الدولة السورية ما تزال قوية وقادرة على مواجهة كل الهجمات والتحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والتي تستهدف في النهاية معيشة المواطن السوري.

وعبر رئيس الاتحاد العام عن امتنان وشكر الطبقة العاملة السورية للسيد الرئيس بشار الأسد على هذه اللفتة الكريمة التي سيبادلها العمال بالمزيد من العمل الإنتاج لاستكمال مسيرة النصر والتحرير والإنتاج وبناء المستقبل.