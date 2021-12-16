مؤتمر صحفي حول إدراج اليونسكو القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح: “بذلنا جهوداً كبيرة لإدراج منظمة اليونسكو القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني”.

وأضافت الوزيرة مشوح خلال مؤتمر صحفي اليوم في دار الأوبرا: “عشر سنوات من الحرب الإرهابية واليوم بعد تحرير الجزء الأكبر من أراضينا نحن محاصرون اقتصادياً ونفسياً والهدف من ذلك تدمير الهوية والإرادة السورية والقدرة على الصمود والعطاء”.

ولفتت إلى أن إدراج اليونسكو القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني يؤكد أن العالم يعترف بأننا بناة حضارة وثقافتنا التي بنيناها وتوارثناها عبر الأجيال معترف بها عالمياً.

وتابعت الوزيرة: “نحن اليوم نخرق الحصار المفروض علينا ونفتح نوافذ جديدة ونعمل على توسيع دائرتها”، مؤكدة أنه “نستطيع أن نتربع على خارطة العالم الثقافية وهذا يمكننا من الانتقال إلى خارطة العالم السياحية”.

بدوره بيّن عضو مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية فارس كلاس أن “الحرب على الهوية السورية دفعتنا للقيام بخطوات لحمايتها بجمع وتوثيق التراث اللامادي وتوثيق الأضرار التي تعرض لها المجتمع والمواقع الأثرية”.

يتبع…