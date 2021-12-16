محافظ ريف دمشق يلتقي المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة ضاحية قدسيا

البعث ميديا – فراس باشا – ريف دمشق

التقى محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة ضاحية قدسيا راسمآ أهم الخطوات والملامح القادمة موجهآ بتلافي الثغرات ورفع سوية الخدمات بشكل فوري وخلال مدة أقصاها بداية العام القادم.

وشدد المحافظ في اجتماعه الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة البدء برفع سوية الخدمات من نظافة وتكنيس والبدء بمشروع انارة عبر الطاقة البديلة للجزر الفرعية وتحسين الحدائق والمنصفات وصيانة الأرصفة وتقليم الأشجار وردع المخالفات والتجاوزات والبدء بمشاريع استثمارية تحقق الريع والفائدة للمدينة وخزينة الدولة.

وفي تصريح خاص للبعث ميديا بين المحافظ : أن الضاحية أيقونة ريف دمشق وما حدث بها من ترهل وتقصير سابق يجب أن يستدرك على الفور وخاصة الجانب الخدمي الذي ساء كثيرآ في الضاحية والسكن الشبابي مبينآ بعقد اجتماعات فورية مع مؤسسة الاسكان لإنهاء المشاكل الخدمية التي يعاني منها السكان في توسع السكن الشبابي .