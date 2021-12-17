حضور سوري متألق في كراتشي

احتضنت مدينة كراتشي الباكستانية عشرات السوريين المقيمين في باكستان، وسط تواجد حضور رسمي لممثلين من وزارة الطيران الباكستانية ووزارة النقل السورية والطيران المدني في البلدين وكبرى الفعاليات السياحية والتجارية والصناعية والمستثمرين في قطاع النقل الجوي ورجال أعمال وشركات طيران وملاحة جوية من كافة أصقاع الباكستان، في حفل نظمته شركة “أجنحة الشام للطيران” ليلة أمس بمناسبة إطلاق وجهتها الرابعة عشرة من مطار دمشق الدولي إلى كراتشي.

وفي كلمة له خلال الحفل، أشار القائم بأعمال السفارة السورية في باكستان مازن عبيد إلى عمق العلاقات التاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات بين سورية وباكستان داعياً للارتقاء بها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية.

ولفت عبيد إلى أن بدء تسيير رحلات بين البلدين سيساعد على زيادة التقارب بين شعبيهما الصديقين، كما ستشكل هذه الخطوة حافزاً لرجال الأعمال والصناعيين على اختصار المسافات عبر السفر برحلة واحدة مباشرة، مبيناً أنه يمكن أن يلعب النقل الجوي دوراً مهماً في تبادل السلع والخدمات بين الجانبين.

ووجه عبيد الشكر للحكومة الباكستانية ووزارة الطيران وسلطة الطيران المدنية والخطوط الجوية الباكستانية على التسهيلات والدعم الذي قدمته لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة من دمشق إلى كراتشي، معرباً عن أمله بأن تتوسع هذه الرحلات لتشمل المدن الباكستانية الأخرى.

مدير النقل الجوي في المؤسسة العامة للطيران المدني في سورية، بين أهمية التعاون بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، وأنه يمكن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين في حال ازداد النشاط التجاري، لافتاً إلى أن المؤسسة تقدم جميع الخدمات سواء للشركات السورية أو الباكستانية التي ترغب باستخدام المطارات السورية خلال رحلاتها.

من جهته بين قتيبة زاهدة، مدير مبيعات المحطات الخارجية بشركة أجنحة الشام، في تصريح للإعلاميين، أن الشركة تسعى للتوسع عالمياً بما يسهم بزيادة الأنشطة التجارية والسياحية وخلق فرص عمل، إضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة السورية في العالم.

رئيس تحرير صحيفة المسافر الدولي الأسبوعية أعظم الدين امتياز بين أن الإعلام الباكستاني يعمل على تشجيع الناس على السفر إلى سورية ليتمكنوا من التعرف عليها وعلى ثقافتها عن قرب.

بدوره أوضح محسن عباس دهارسي المدير التجاري لشركة “كي ان” الباكستانية للطيران أن الشعب الباكستاني يعتبر سورية من الوجهات الرئيسية، معرباً عن أمله بأن تصبح باكستان وجهة للطلاب السوريين كونها تتمتع بمستوى جيد بمجال العلوم الأكاديمية.

وتضمن الحفل عروضاً تراثية لفرقة الخراط السورية وعروض المولوية ووصلة غنائية للفنان نعيم حمدي وتقديم جوائز وتكريم للفعاليات المتواجدة.

البعث ميديا – ميس خليل