سورية تشارك باجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

تشارك سورية في الاجتماع الدوري للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي تبدأ فعالياته غدا السبت في القاهرة من خلال مشاركة نقابة المحامين برئاسة الفراس فارس نقيب المحامين وستتم خلال الإجتماع مناقشة ما نفذ من القرارات التي اتخذت خلال اجتماعات المكتب مؤخرا في دمشق وتطوير عمل الاتحاد بمختلف المجالات وتعزيز العلاقات بين أعضائه ووضع خطط العمل المستقبلية .

وتتراس سورية اجتماعات المكتب للدورة الحالية ومدتها ستة أشهر وتعد من الدول الأساسية فيه والداعمة له.

بسام عمار