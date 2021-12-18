الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة

عبر معبر الوليد غير الشرعي، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقته من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر محلية من منطقة رميلان لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 90 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وتوجهت به إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وينشر الاحتلال الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا “قسد” المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له.