المطران زوبايان يؤكد الحسكة ستنتصر على الإرهاب مثلما انتصرت حلب

أكد نيافة المطران ماسيس زوبايان مطران الأرمن الأرثوذكس في سورية أن سورية كانت وستبقى الوطن الذي عشنا فيه حياة كريمة ملؤها الازدهار والطمأنينة بعد المجازر الأرمنية وستبقى رسالتنا هي محبتنا لسورية قيادة وشعباً، مشيرا

وأشار المطران زوبايان خلال زيارة لمحافظة الحسكة إلى أنها ستنتصر على الإرهاب مثلما انتصرت حلب.. ونحن الأرمن سنبقى على أرض سورية الغالية.

من جهته أوضح محافظ الحسكة غسان خليل أن هذه الزيارة الرعوية لنيافة المطران تدل على اللحمة الوطنية والسلم الأهلي لافتاً إلى أن سورية كانت المأوى الآمن لجميع الأطياف واحتضنت كل من تم تشريده من قبل الاحتلال العثماني.