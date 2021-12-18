دمشق.. انعقاد الاجتماع السنوي الـ 77 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب

انعقد الاجتماع السنوي السابع والسبعين للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب اليوم في فندق الشام بدمشق، وناقش المشاركون فيه تقارير الهيئات المختصة واللجان الدائمة الاتحادية والمؤتمرات والندوات وورش العمل ودورات التحكيم منذ انعقاد الدورة الماضية للمجلس إضافة إلى أنشطة الاتحاد على المستوى العربي والدولي ومشروعاته.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، أن هذا الاجتماع بدورته الـ77 جاء بعد سنوات طويلة من الانقطاع عن الانعقاد في دمشق التي كانت مهد انطلاقه في عام 1963 ليتم تسليط الضوء على أهم ما تم وسيتم تنفيذه من انشطة ومؤتمرات وندوات إضافة لمناقشة الأمور المالية والإدارية المتعلقة بالاتحاد، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جرى أمس مع السيد الرئيس بشار الأسد كان حواراً مفتوحاً ومفيداً استغرق حوالي الساعة والنصف تم الحديث خلاله عن الواقع العربي وامتاز بالعمق والواقعية والتحليل.

ولفت عبدالقادر تميم نائب رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس، إلى أن الاجتماع مع الرئيس الأسد كان حواراً بناءً لإتاحة الفرصة للوفود العربية لاستعراض أفكارها والتحاور حول الاستثمارات العربية والعمل الهندسي وكيفية تفعيله في الدول العربية.

من جهته بين نقيب المهندسين في سورية الدكتور غياث القطيني في كلمته خلال الافتتاح أن هذا الاجتماع ينعقد اليوم وسورية تتعافى وتمضي نحو نصرها المؤزر بعد معاناة لسنوات طويلة من الحرب الجائرة التي تزامنت مع تداعيات جائحة كورونا والحصار الغربي الذي يهدف إلى تركيع سورية وصرفها عن مسارها القومي المقاوم، لافتا إلى أن النقابة وفي إطار الاتحاد مدعوة اليوم وأمام هذه التحديات والظروف للمضي والاستنهاض بقدراتها وخبراتها للتقدم في عملية البناء والاعمار وتوحيد الصفوف في مواجهة الخطر المحدق بالأمة والوطن.