سفير روسي يؤكد الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي

أكد أناتولي أنطونوف السفير الروسي في واشنطن مجددا، موقف بلاده الرافض للاحتلال الأمريكي في سورية مؤكداً عدم شرعية الوجود العسكري للولايات المتحدة على الأراضي السورية.

وقال أنطونوف في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية.. إن “روسيا والولايات المتحدة تحافظان على الاتصالات بينهما بشأن سورية ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون عبر القنوات العسكرية الذي أثبت فعاليته لكننا نعتقد أن وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي وإن احتلال جزء من الأراضي السورية غير مقبول”.، مشيرا إلى أن روسيا تنطلق من وجوب سحب القوات الأمريكية وغيرها من التشكيلات المسلحة غير الشرعية من جميع المناطق السورية.