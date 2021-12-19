الرفيق هلال يلتقي وفدي حزب جمهورية دانيتسك الشعبية وحزب روسيا الموحدة

جرت اليوم في مبنى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي جلسة مباحثات بين وفد الحزب برئاسة الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد وعضوية الرفيقين مهدي دخل الله وياسر الشوفي عضوي القيادة المركزية ووفد حزب الحركة المجتمعية من جمهورية دانيتسك الشعبية برئاسة السيد أليكسي موراتوف رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب.

وفي ختام المباحثات تم توقيع اتفاق تعاون بين الحزبين، وقعه رئيسا الوفدين، ويتضمن أشكالاً متعددة من التعاون في عدد من المجالات، كما يسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين.

وحضر المباحثات وفد من حزب روسيا الموحدة برئاسة السيد ديمتري سابلن عضو مجلس الدوما نائب رئيس لجنة الدفاع في المجلس.

كما جرى لقاء في مبنى القيادة المركزية بين الرفيق الهلال والسيد سابلن بحضور الرفيقين دخل الله والشوفي عضوي وعضو مجلس الشعب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية باسم سودان، ومن جانب حزب روسيا الموحدة أعضاء مجلس الدوما السادة شولبان كارا أول نائب رئيس مجلس الدوما، سيرغي غافريلوف، نيكولاي فالوييف، ألكسندر يوشينكو، ألكسندر برودواي، غيورغي كارلوف.

جرى الحديث أثناء اللقاء عن أوجه التعاون بين الحزبين في إطار التحالف المعادي للإرهاب والهيمنة بين سورية وروسيا، وتبادل الطرفان المعلومات حول آخر التطورات في حزبيهما وبلديهما، حيث أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون بينهما في المجالات كافة، وأكدا أهمية المضي في تطوير هذا التعاون بما يخدم الحزبين والشعبين بقيادة القائدين الكبيرين القائد بشار الأسد وفلاديمير بوتين، وبما يسهم في تعزيز الحركة العالمية المناهضة للهيمنة والإرهاب والعنصرية، والمدافعة عن مبادئ القانون الدولي وحق الدول في الاستقلال الناجز، والشعوب في خياراتها الحرة.

حضر اللقاء وفد حزب الحركة المجتمعية في جمهورية دانيتسك برئاسة غينادي ليبيد النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة والسيد الكسي موراتوف رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب.