السفير اليمني يؤكد عمق العلاقات مع سورية ومصير البلدين النصر

أشارعبد الله علي صبري سفير جمهورية اليمن في دمشق، على عمق العلاقات الثنائية بين بلاده وسورية، موضحا إلى أنها تشمل قواسم مشتركة تجمع البلدين في إطار العروبة والإنسانية.

وفي تصريح لـ سانا على هامش ندوة بعنوان (اليمن معركة الاستقلال في الحاضر والمستقبل) أقامتها السفارة اليمنية في المركز الثقافي بجامعة دمشق قال السفير: إن “العلاقة اليمنية السورية اليوم تجمعها قواسم مشتركة فأدوات العدوان على اليمن هي ذاتها على سورية والمصير هو حتماً النصر لكلا البلدين في مواجهة المؤامرات الخارجية”.

وأكد صبري أن “المعاناة التي يعيشها الشعبان اليمني والسوري هي نتيجة التدخلات الخارجية ومحاولات تجزئة الأمة وتقسيمها تنفيذاً لمخططات المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة التي يواجهها الشعبان بالرفض والمقاومة”، لافتا إلى أن العدوان على اليمن هدفه السيطرة على الموقع الاستراتيجي لهذا البلد واستغلال ثرواته ومصادرة سيادته واستقلاله والحؤول دون وحدته ونهضته.