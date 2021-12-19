العاصفة المطرية تتسبب بانهيارات ترابية و انزلاقات و أضرار بالطرقات الفرعية في اللاذقية

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة

مع اشتداد العاصفة المطرية الهوجاء التي تتعرض لها محافظة اللاذقية حالياً نتيجة الاحوال الجوية السائدة و استمرار الهطل المطري الغزير فقد تسببت العاصفة بعده انهيارات ترابية على طرقات فرعية في ريف المحافظة و انهيار جزء من جدار مدرسة في بلدية صلنفة ، و قد كلّف محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال مديرية الخدمات الفنية لمتابعتها واجراء الصيانة المطلوبة وشملت المواقع المتضررة طريق مزرعة الشيخ خليل من محوري الرستين وطريق راس عوج – روعه الوادي، وطريق البهلوليه عين الصفصاف بجانب العبارة و بجانب ومدخل روضة سوسن الجندي من طريق حلب.

كما حدث انزلاق ترابي بالقرب من جسر قرية بستان البركة على طريق عام الفاخورة – ترمي – القرداحة و طريق القلورية على أوتستراد القرداحة.

كما حدث انهيار جزء صغير من جدار مدرسة قرية حنا في بلدية صلنفة والجزء الباقي آيل للسقوط.