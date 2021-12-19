حطين يعذّب الكرامة ويوجه رسالة لفرق دوري السلة

واصل فريق رجال حطين تقديمه للعروض المتميزة في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة مقدماً مباراة كبيرة أمام الكرامة بطل الدوري وموجهاً من خلالها رسالة قوية اللهجة لفرق الدوري كافة أن حطين قادم من الدرجة الثانية ليبصم بقوة ويبقى بين الأقوياء ويكسر قاعدة الصاعد هابط.

حطين الذي خسر للمرة الثالثة نجح بتسجيل 80 نقطة بسلة الكرامة الذي تفوق بخبرة لاعبيه وحسم المباراة بفارق 10 نقاط (90/ 80) ليؤكد الحيتان أنهم لن يكونوا مجرد أرقام بالدوري بل سيكون لهم بصمة خاصة، وأن الفريق يتطور من مباراة لأخرى فكيف الحال وهو الذي عذب الكرامة وتفوق عليه ببعض مراحل اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً متميزاً.

حطين الذي تأخر بفارق نقطة في الربع الأول (21/ 20) تفوق بالربع الثاني (19/ 18) لينتهي الشوط الأول بالتعادل (39/ 39) وكانت المباراة سجالاً بين الفريقين مراراً حيث تقدم حطين وفرض على الكرامة التركيز للعودة ليدرك التعادل أكثر من مرة قبل أن يستغل الكرامة خبرته ويستغل أخطاء لاعبي حطين ويتقدم ويوسع الفارق وينهي الربع الثالث لمصلحته ( 28/ 18)، ورغم تفوق خبرة لاعبي الكرامة نجح الحيتان بتقليص الفارق وإدراك التعادل بالربع الأخير (23/ 23) لتنتهي المباراة لمصلحة الضيوف (90/ 80).

مدرب فريق حطين الكابتن سامر إمام أكد أن القرعة لم تنصف فريقه عندما وضعته بمواجهة أربعة فرق هي الأقوى في الدوري مع بداية المشوار.

وأشار إمام إلى أن مواجهة أقوى فرق الدوري تعتبر سلاحاً ذا حدين لكنه بالنهاية أعطى الفريق خبرة وساهم بتطويره بشكل عام وساعد اللاعبين على التميز وتطوير مهاراتهم الفردية كما أنه مع كل مباراة تصحح الأخطاء التي وقع بها الفريق، حيث بات أقل أخطاءً بنسبة النصف، وتابع: كنا في قمة العطاء أمام الكرامة بطل الدوري وتفوقنا بالهجوم والدفاع معاً لكن تفاصيل صغيرة استغلها الكرامة ونجح بخطف الفوز مستغلاً قلة التركيز الدفاعي لبعض الوقت لدينا.

بدوره الكابتن هشام خليل مدير الفريق قال: حطين قدم واحدة من أجمل وأقوى المباريات، أن تكون نداً للكرامة بطل الدوري وتتفوق عليه ببعض مراحل اللقاء رغم فارق الإمكانيات المادية والفنية فهذا يؤكد أننا كفريق يسير بالطريق الصحيح وأننا سنحقق هدفنا وهو البقاء بين الأقوياء هذا الموسم، وهذا ما سنعمل على تحقيقه لإسعاد جماهيرنا التي تقف وراء الفريق وتدعمه.

اللاذقية – خالد جطل