حلب تحتفل بالذكرى الخامسة لتحريرها من الإرهاب

احتُفل أمس في صالة الأسد الرياضية بحلب بالذكرى الخامسة لتحرير حلب من الإرهاب، وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن صمود مدينة حلب وبطولات وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري في معركة الشرف والكرامة ضد الإرهاب وداعميه، بالإضافة إلى ما شهدته حلب من نهوض في المجالات كافة بعد أن نفضت عنها غبار الإرهاب.

كما تتضمن الحفل عروضاً فنية من وحي بطولات الجيش العربي السوري، وألقيت كلمات عدة خلال الاحتفال بين المتحدثون خلالها أن دماء الشهداء الطاهرة أينعت نصراً وعزة وكرامة وأن سورية ماضية بكل قوة وعزيمة حتى تطهير كامل تراب للوطن من الإرهاب، بالتوازي مع مسيرة البناء والإعمار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي قاد سفينة الوطن بكل شجاعة وحكمة إلى بر الأمان.

وفي ختام الحفل تم تكريم 1000 أسرة من ذوي الشهداء .

حلب – معن الغادري

تصوير : عماد مصطفى