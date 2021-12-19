مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي

بحث معاون وزير العلوم والأبحاث والتقانة الإيراني رئيس منظمة شؤون الطلاب الدكتور هاشم دادشبور مع سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى طهران مؤخراً.

ولفت السفير ديوب خلال اللقاء اليوم إلى ضرورة متابعة وتنفيذ تلك الاتفاقيات من خلال تشكيل فريق عمل تنفيذي بمشاركة ممثلين عن السفارة ومنطمة شؤون الطلاب الإيرانية.

من جانبه أعرب دادشبور عن استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب السوريين المتفوقين والموهوبين في مختلف الاختصاصات الدراسية مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين من خلال المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية ومواصلة اللقاءات.