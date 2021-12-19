بمناسبة الذكرى الخامسة للتحرير.. وفد حكومي يبدأ زيارته إلى حلب

بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير حلب بدأ الوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس جولة لتدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة وكانت البداية من مسكنة حيث تم تدشين مشروع إعادة تأهيل 3 محركات رئيسية ومحرك مساعد في مشروع منشأة الأسد في مسكنة، وهو مخصص لري مساحة حوالي 18 ألف هكتار في مشروع منشأة الأسد.

يشمل المشروع إعادة تأهيل 6 محركات رئيسية بتدفق 7.5 متر مكعب في الثانية، ومحرك مساعد بتدفق 1.5 متر مكعب في الثانية، والذي يروي مساحة 11000 هكتار من مشروع منشأة الأسد في مسكنة.

يقدر العائد الاقتصادي الاستثماري للمساحة المروية المحددة بحوالي 85 مليار ليرة سورية في السنة، إلى جانب عودة الأهالي إلى قراهم ومزارعهم واستقرارهم بعد تهجيرهم نتيجة الإرهاب.

يقدر عدد السكان المستفيدين من المشروع بحوالي 40 ألف نسمة، إضافة إلى تغذية جميع القرى المحيطة في مشاريع مياه الشرب النظيفة والمستدامة – تنفيذ مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بحلب.

وأكد المهندس عرنوس في تصريح للصحفيين أن هذه المحطة التي دمرها الإرهاب، تعود اليوم إلى الحياة من خلال خبراتنا الوطنية من عمال وفنيين بمواصفات أفضل مما كانت عليه، وبلغت قيمة المشروع نحو 3.5 مليار ليرة سورية، وسيروي نحو 18 الف هكتار ، ويعيد الروح إلى الأراضي الزراعية في ريف حلب الشرقي.

حضر التدشين وزراء الموارد المائية الدكتور تمام رعد والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبداللطيف، ومحافظ فرع الحزب أحمد منصور، ومحافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي ومدير عام مؤسسة استصلاح الأراضي المهندس ربيع العلي، وحشد من المعنيين.

حلب – معن الغادري