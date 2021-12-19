معهد تشيكوسلوفاكي: استمرار وجود القوات الأمريكية داخل سورية إرهاب

أشار يارومير شلاباتا، رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكوسلوفاكي، إلى أن استمرار وجود القوات الامريكية داخل الأراضي السورية هو إرهاب واحتلال لدولة ذات سيادة وانتهاك سافر لجميع القوانين الدولية.

وشدد شلاباتا في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإخراج تلك القوات فوراً واحترام سيادة سورية لافتاً إلى أن التدخلات الأمريكية والتركية والغربية والإقليمية في شؤون سورية تهدف لفرض أجندات تخدم المصالح الشخصية لتلك القوى، منوه إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية هي بسبب موقفها المبدئي الرافض للتدخل الخارجي والأجندات التي تستهدف وحدتها وسيادتها.