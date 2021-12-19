نائبة مصرية: تواجد القوات الأمريكية في سورية انتهاك للشرعية الدولية

شددت عضو مجلس النواب المصري السابق مارغريت عازر أن استمرار تواجد قوات الاحتلال الأمريكي داخل الأراضي السورية انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية مؤكدة على ضرورة خروج تلك القوات فوراً.

وقالت عازر في تصريح خاص لسانا بالقاهرة اليوم إن سيادة الدولة السورية أمر أساسي ولا يحق لأي دولة أو جماعة أن تتدخل في شؤون الدولة السورية التي هي بمؤسساتها وشعبها صاحبة القول الفصل في كل قضاياها.

ولفتت عازر إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في معاركه لتحرير الأرض وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وقالت: نحن ننظر إلى الجيش العربي السوري باعتباره شريك الدم والتاريخ فمصر وسورية بينهما رباط مقدس وتاريخ حضاري وكانتا دولة واحدة وشعب واحد.