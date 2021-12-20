المطران زوبويان: سورية كانت وستبقى وطننا

استقبل أمين فرع الحزب بالحسكة، الرفيق تركي حسن، والمحافظ اللواء غسان خليل، المطران ماسيس زوبويان مطران أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الارثودكس، إذ أكدا أن محافظة الحسكة استطاعت رسم لوحة فسيفسائية فريدة بالعالم من حيث التعايش بين الأديان والطوائف الموجودة فيها، لافتين إلى أن سورية كانت ومازالت وستبقى مهد الحضارات والأديان فالجامع والكنيسة متعانقان، وبينهما الهلال والصليب بالاستقامة نفسها، وستبقى سورية الوطن الأم للأرمن.

بدوره المطران ماسيس أكد أن “سورية كانت وستبقى الوطن الذي عشنا فيه حياة كريمة بعد المجازر الأرمنية، حيث كانت مرحلة من الازدهار والطمأنينة، ورسالتنا هي محبتنا لسورية قيادة وشعباً، ونؤكد بأنه مثلما انتصرت حلب ستنتصر المحافظة الجميلة الحسكة على الإرهاب، ورسالتنا الأخرى هي أن يرى العام الصورة الجميلة ويسمع صوت الحق والحقيقية بأن الأخوة متجذرة في سورية بين جميع المكونات”.

الحسكة – إسماعيل مطر