الهلال: العمال هم الحامل الحقيقي لقوة الوطن واقتصاده

انطلقت صباح اليوم أعمال اجتماع المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال وذلك بمبنى الاتحاد في دمشق.

ونقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب إلى الرفاق الحضور ومن خلالهم إلى أبناء الطبقة العاملة تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، القائد الذي كان ديدنه الحفاظ على سورية مرفوعة الرأس عالية الجبين وهمه حماية أبناء الشعب وأبناء الطبقة العاملة وسعيه الدؤوب وعمله الجاهد لتحسين دخل الطبقة العاملة وما المكرمة الأخيرة في زيادة الأجور والرواتب إلا تجسيد حي لهذه المقولة.

وأكد الهلال الحرص على حضور هذا الاجتماع لأن العمال هم الحامل الحقيقي لقوة الوطن واقتصاده والحرص الشديد على ما يمثله هذا الاتحاد قيادة وقواعداً في ضمير أبناء الوطن.

وأشاد الهلال بطبقتنا العاملة مكبراً فيها الحرص على التصرف بغيرية ووطنية وحرصها على التصرف كقيادة نقابية تنقل هموم العمال، وأنها الضمانة الحقيقية للوجود الاقتصادي لسورية.

واستعرض الهلال ضرورة التصدي للحرب الغاشمة التي تحولت الى حرب اقتصادية يشنها أعداؤنا لمنع الدولة السورية من تأدية واجباتها تجاه مواطنيها.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الجيش الباسل والطبقة العاملة هما القوتان اللتان حافظتا على سورية واستمرارية الحياة فيها وأن المواطن في قلب وصميم تفكير قائد الوطن.

عضو القيادة المركزية الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال والفلاحين ثمن الجهود المبذولة من قبل القيادات النقابية للاتحاد مشيداً باجتماع الهيئات العامة للمنظمة العمالية، داعياً إلى تلافي الأمراض التنظيمية والأخطاء المالية.

الرفيق عمار سباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي أشار إلى أنه لن تترك فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي إلا سيتم استغلالها بالشكل الأمثل.

بدوره الرفيق جمال قادري رئيس اتحاد نقابات العمال عرض ما تم انجازه من نشاطات في الربع الأخير من العام مشيداً بالدور الفعال الذي تقوم به نقابات العمال.

وتم الاستماع إلى مداخلات ومقترحات الرفاق الحضور التي تمحورت حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وضرورة تناسب اجور العمال مع الواقع الصعب الذي فرضته الحرب وضرورة العودة لدور الدولة الريادي في القطاع الاقتصادي.

يذكر أن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال يستمر على مدار يومين.