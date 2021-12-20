بريف الحسكة.. الاحتلال التركي ومرتزقته يهدمون منازل ومحال للمدنيين

واصل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم الإجرامية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي يحتلونها حيث أقدموا على هدم منازل ومحال تجارية للأهالي بعد طردهم منها وتخريب ممتلكاتهم في قرية تل حلف بريف الحسكة الشمالي.

وأشارت مصادر محلية في مدينة راس العين المحتلة لـ سانا إلى إقدام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على هدم عدد من منازل المدنيين في قرية تل حلف غرب المدينة والملاصقة للشريط الحدودي مع تركيا وطردت أهلها منها بقوة السلاح واعتدت بالضرب على من حاول التمسك بمنزله.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال التركي قام بهدم محال تجارية في المنطقة ذاتها وسط استياء من الأهالي بالتوازي مع إشاعة أخبار عن نية الاحتلال التركي هدم مزيد من الأبنية والمحال التجارية داخل القرية في إطار سياسة التتريك التي يخطط لفرضها في المنطقة.