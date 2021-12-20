 خطة مؤسسة المباقر للعام القادم

تسعى المؤسسة العامة للمباقر إلى إنتاج 7196 طن حليب و220 طن لحوم العام القادم..

وذلك بحسب مديرها خالد هلال، الذي أشار إلى وجود 2036 رأساً من الأبقار في منشآتها العاملة “جب رملة وفديو والغوطة وحمص”، منها 805 رأس حلوب و216 رأس جواف و1014 رأس قطيع نام، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة من الحليب بلغ لغاية نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام 5561 طن من خطتها البالغة 6453 طن، بينما وصل إنتاجها من اللحوم إلى 172 طن من خطتها البالغة 209 طن، وبيّن أن كميات الحليب الداخلة في صناعة المنتجات وصلت إلى 742 طناً في معمل فديو، مشيراً إلى أنه يتم تسويق المنتجات عبر منافذ البيع المباشر في المعامل، ومن خلال صالات السورية للتجارة في محافظات دمشق واللاذقية وحماة..

وفيما يتعلق بإنتاج المؤسسة من العلف الأخضر فقد بلغ 8949 طناً يقدم قسم منها للقطيع كعلف أخضر، ويتم تصنيع الباقي إلى سيلاج ودريس، في حين وصل إنتاجها من الحبوب المتنوعة كالقمح والشوفان والشعير إلى حوالي 2082 طناً.

البعث ميديا- ميس بركات