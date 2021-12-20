طرطوس في عين العاصفة

تتعرض محافظة طرطوس لعاصفة مطرية غزيرة ورياح هوحاء بلغت سرعتها وفق مركز تنبؤ الأرصاد الجوية بطرطوس 80-90 كم\س، وبلغ ارتفاع الموج 3-4 أمتار..

وتستمر الرياح ليوم غد الثلاثاء، فيما يستمر تساقط الأمطار الغزيرة ليوم الأربعاء القادم، وأشار مركز الأرصاد إلى أن نسب الهطول ليوم أمس كانت معتدلة في أغلب المناطق، وأن الغزارات المسجلة لصباح اليوم في كافة المناطق لن تتوفر حتى صباح الغد أو بعد ظهر اليوم.

وقد أغلقت المديرية العامة كافة الموانىء البحرية التجارية والنفطية بوجه حركة الملاحة بسبب الأمواج المرتفعة وسرعة الرياح، ويتوقع أن تتسبب الرياح العاتية باقتلاع الأشجار في أماكن متفرقة من أرياف ومدن المحافظة ،كما أدت الأمطار الغزيرة لانهيارات صخرية وقطع طريق دير الجرد- بلوسين – الشندخة في منطقة القدموس، حيث عملت ورشات الخدمات الفنية على إعادة فتح الطريق بعد إزالة الصخور.

من جهته، أكد العقيد سمير شما، جاهزية فوج الإطفاء لكل طارئ، مؤكداً عدم الإبلاغ عن أي حالة من بداية اشتداد العاصفة حتى لحظة إعداد الخبر.

طرطوس -وائل علي