الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسياً برئاسة ديمتري سابلين

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وفداً برلمانياً روسياً برئاسة ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي.

ودار الحديث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية ودور البرلمانيين في توثيق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات حيث تم التأكيد على أن الانتصارات التي تحققها سورية وروسيا على الإرهاب يجب أن يواكبها المزيد من العمل من أجل تمتين الروابط الشعبية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لتأسيس تعاون فعال بين المحافظات السورية والأقاليم الروسية والعمل من أجل عقد اتفاقيات ثنائيةٍ بين الطرفين وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتوسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية السورية والروسية.