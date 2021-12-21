الصين تطالب باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها

نقلت وكالة شينخوا عن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ قوله في جلسة لمجلس الأمن أمس “إن على الدول المعنية الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بشكل غير قانوني في شمال سورية ووقف جميع الأعمال التي تقوض سيادتها وسلامة أراضيها” مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين والقضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية في أقرب وقت ممكن وبهذه الطريقة فقط يمكننا المساعدة في استعادة السلام وحماية المصالح الأساسية للشعب السوري.

ولفت داي إلى أن الحرب المستمرة على سورية منذ نحو عشر سنوات تسببت بأزمة اقتصادية وإنسانية عميقة وعلى المجتمع الدولي مد يد العون.. والصين من جانبها تدعم وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تكثيف مساعداتهم لسورية على أساس المبادئ التوجيهية للإغاثة الإنسانية الطارئة، مشددا على وجوب ان تحترم جميع العمليات الإنسانية سيادة سورية وسلامة أراضيها.

وقال إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب قد تسببت بخسائر وأضرار لا تحصى لسورية داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة الأثر السلبي لهذه العقوبات.