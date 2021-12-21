ممثل برنامج الغذاء العالمي في الحسكة

التقى اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة جون فرنسيس أوبراين ممثل برنامج الغذاء العالمي في سورية وللوفد المرافق له.

من جانبه أكد اوبراين استمرارية الدعم للمحافظة على الرغم من الكثير من الصعوبات والعوائق التي تواجه المنظمة من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء، مبيناً أنه سوف يتم تقليص فترة التوزيع من ستة أشهر إلى شهرين وقال بأنه سوف يتم افتتاح مركز في تل حميس للنساء الحوامل والمرضعات من أجل الحصول على القسائم الخاصة لتقديم المساعدات المخصصة لهن. في وقت أكد المحافظ على الآلية الجديدة المتبعة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي وضمان إيصال السلل الغذائية للأسر المستحقة وعلى كامل جغرافية المحافظة وذلك بإحداث قاعدة بيانات دقيقة موحدة تحتوي على معلومات مفصلة بأسماء الأسر المحتاجة، ويتم ربطها الكترونياً بجميع عمليات التوزيع.

الحسكة – اسماعيل مطر