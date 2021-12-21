هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في القنيطرة وطرطوس

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 85 مم في حضر بالقنيطرة و 80 مم في حمام واصل بطرطوس و78 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها: في الحرمون 60 مم والزبداني 35 مم وسرغايا 30 مم ومضايا 28 مم و قطنا 24 مم وعسال الورد 23 مم وميسلون 21 مم وقاسيون 19 مم ومساكن برزة 17 مم والتل والكسوة 16 مم وجديدة الشيباني 15 مم وساحة الحجاز ودوما 14 مم ودوار المطار 12 مم ودمشق المزة وعقربا 10 مم والقطيفة 6 مم والجراجير 4 مم والمشرفة ودمشق الدولي 3 مم ويبرود 2 مم والنبك 1 مم.

وفي محافظة السويداء: كانت في عين العرب 22 مم وشهبا 20 مم والسويداء والصورة 15 مم وصلخد 11 مم فيما بلغت سماكة الثلوج في سالي 10 سم والمشنف 6 سم.

وفي محافظة درعا: وصلت نسبة الهطل في الصنمين الى 65 مم ونوى وازرع 45 مم والشيخ مسكين 34 مم ودرعا 28 مم وتل شهاب 27 مم والمسيفرة 20 مم وبصرى 15 مم فيما سجلت في محافظة القنيطرة في حضر 85 مم ونبع الصخر 41 مم والقنيطرة 30 مم.

وفي حمص: سجلت مرمريتا وشين 30 مم وقلعة الحصن 28 مم والناصرة 27 مم والعريضة 26 مم وتلكلخ 25 مم وحمص 14 مم وتلدو 7 مم والرستن والقصير 6 مم والمخرم 4 مم، وفي محافظة حماة وصلت إلى 70 مم في وادي العيون ومصياف وعين حلاقيم 65 مم والرصافة 60 مم وربعو 40 مم وحربنفسه 20 مم والحميري 17 مم وكفرزيتا 7 مم وحماة 6 مم ومحردة 4 مم وصوران والسلمية 3 مم وفي الغاب سجلت في شطحة 67 مم وعين الكروم 35 مم والكريم 16 مم وأفاميا 14 مم والسقيلبية 11 مم.

وفي محافظة طرطوس: وصلت إلى 80 مم في حمام واصل والشيخ بدر 74 مم و القدموس 72 مم ودريكيش 58 مم وصافيتا وطرطوس 44 مم وبانياس 40 مم ومشتى الحلو 38 مم والصفصافة 16 مم.

وفي محافظة اللاذقية: سجلت في وادي قنديل 78 مم و صلنفة 76 مم والبهلولية 65 مم واللاذقية 64 مم وبوقا 51 مم والمزيرعة والحفة 50 مم والقرداحة 47 مم ومطار الباسل 44 مم والقطيلبية 32 مم.

وفي محافظة إدلب: كانت في أرمناز 42 مم وجسر الشغور 31 مم وإدلب 15 مم وخان شيخون 10 مم وأبو الظهور 4 مم وفي محافظة حلب سجلت في مدينة حلب 12 مم والسفيرة 8 مم وحلب المطار 5 مم واعزاز والباب 4 مم وخناصر 3 مم.

وفي محافظة الحسكة: سجلت في هيمو 20 مم و القحطانية 18 مم وتل علو 14 مم والمالكية واليعربية 13 مم وعامودا والزهيرية والجوادية وأم مدفع 12 مم وتل براك 11 مم والدرباسية وأبو قصايب وتل حميس 8 مم والحسكة وتل تمر 7 مم وتل بيدر والشدادة والعريشة 5 مم ومبروكة ومركدة 4 مم.