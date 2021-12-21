وزير التجارة الداخلية لـ البعث ميديا.. تم الاتفاق على تخفيض أسعار الفروج والخضار تشترى من الفلاح

البعث ميديا || دمشق – بشير فرزان:

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ البعث ميديا على هامش اجتماعات المجلس المركزي لاتحاد العمال: أن العمل جارٍ لإنهاء الميزانيات وأنه تم الانتهاء ن إعداد الهيكل الوظيفي في مؤسسة الحبوب والسورية للتجارة وأضاف أنه يوجد نقص في الكوادر الخبيرة.

وبالنسبة الاسعار قال الوزير سالم: هناك تشدد كبير واللجان المشتركة كان تسعر حسب السوق اما اليوم وبعد مراسيم الزيادة تم رفع سعر الفروج لذلك اجتمعنا كوزارة مع حوالي 200 شخص من أصحاب المسالخ -ولدينا تسجيلات تدين بعضهم بتهمة التحريض على عدم إمداد السوق بالمادة- إلا أنه تم الاتفاق على تخفيض الاسعار ووقع المجتمعون على ذلك.

بالنسبة للسورية للتجارة أوضح الوزير سالم أنه كان هناك مشكلة بعقود سابقة “مربيات الشطارة” وتم إلزام التجار بدفع أسعارها وسحبها من الصالات اما الخضار فتشترى من الفلاح مباشرة، مؤكداً أن ٩٥ % من ضبوط وزارة التجارة دقيقة مبيناً اهتمام رئاسة الوزراء بعمل الوزارة ومتابعة كل القضايا على مدار الساعة.