الحالة الجوية لليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق مع بقايا كتلة هوائية باردة ورطبة قطبية المنشأ.

وبحسب النشرة يستمر الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كم/سا مثيرة للغبار في المنطقة الشرقية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

من جهتها بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا عدد من الطرق في محافظة ريف دمشق بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وأشارت إلى أن كل الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا منطقة قطنا طريق “عرنة – دربل – حينة” غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق “عرنة – الريما – بقعسم – قلعة جندل” سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق “رخلة” سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة يبرود طريق “عسال الورد – رنكوس” غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة كل الطرق في المحافظة سالكة والرؤيا ضعيفة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 12/4 ، المنطقة الجنوبية 14/6، المرتفعات الجبلية 4/ناقص 2، المنطقة الوسطى13/4، المنطقة الساحلية 15/10، المنطقة الشمالية 10/صفر، منطقة الجزيرة 9/ناقص 1، المنطقة الشرقية17/7، منطقة البادية 15/5.